Победив в конкурсе в Instagram, рязанка получила велосипед в подарок от ГК «Зеленый сад»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-05T15:04:47+03:00

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Социальные сети для ГК «Зеленый сад» - площадка, где компания активно общается с покупателями квартир, потенциальными клиентами и теми, кто просто интересуется строительством домов и благоустройством собственного жилья. Для того чтобы поощрить наиболее активных участников диалога, компания провела в Instagram конкурс с розыгрышем городского велосипеда Electra.

Выбор приза неслучаен, ведь для «Зеленого сада» экологичность – один из базовых принципов. Компания использует в строительстве экологически безопасные материалы, а вокруг возводимых домов формирует комфортную среду с зелеными прогулочными зонами, пешеходными и велосипедными дорожками. И такой экологичный вид транспорта как велосипед идеально вписывается в философию активного образа жизни в здоровом окружающем пространстве.

Конкурс «Зеленого сада» проводился в Instagram с 14 июня по 28 июня 2019 года. Правила были простыми: для участия нужно было подписаться на страницы @zelenysad62 и @pride.park, а также отметить в комментариях под постом одного друга. Количество комментариев было не ограничено. Во время проведения конкурса было собрано 5498 комментариев. Победитель определялся программой для розыгрышей в Instagram.

Изящный белый велосипед выиграла Алина - жительница Рязани. 4 июля в офисе ГК "Зеленый сад" она получила свой заслуженный подарок.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU