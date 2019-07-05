В Рязани сотрудники сотового оператора торговали сведениями о разговорах абонентов

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-05T13:32:52+03:00

Продажа информации о телефонных соединениях - один прибыльных видов криминального бизнеса в последние годы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемым грозит до четырех лет колонии

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Следователи Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников компании связи, подозреваемых в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, специалисты офиса продаж рязанского филиала одного из операторов незаконно получали сведения о телефонных соединениях абонентов. После этого они через интернет продавали эту информацию.

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления. Кроме того, следователи разыскивают людей, которые незаконно получали сведения об абонентах сотовой связи.

Отмечается, что за данное преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU