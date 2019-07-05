Михаил Белькевич хочет распродать общественные бани в Рязани
4 июля в администрации Рязани обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год трех муниципальных предприятий – МП «Комплекс», МП «ЖКУ №22», МП «МКЦ».
МП «Комплекс» по результатам 2018 года сработал в убыток. Основной проблемой предприятия названо оказание услуг по тарифам, ниже экономически обоснованных. Так трактует ход совещания пресс-служба городской администрации. Кем названо – не конкретизируется. Сегодняшние чиновники, вероятно, подзабыли, что общественные бани в последние годы не только не были прибыльными, а даже в «ноль» не работали, считаясь при этом больше объектами социальной сферы (для малообеспеченных людей, в частности, пенсионеров), а не бизнес-структурами.
По словам директора предприятия Михаила Белькевича, для того, чтобы бани работали без убытков, необходимо поднять цену на их посещение, продать убыточные (значит, практически все), и сократить число сотрудников в оставшихся.
Кроме того, размер полученных субсидий меньше образовавшейся разницы в тарифах, а убытки прошлых лет в будущем не возмещаются. Еще одной причиной убыточности общественных бань чиновники назвали низкую конкурентоспособность в связи с изношенностью банного комплекса. Заложена ли при этом в тариф общественных бань инвестиционная составляющая, скромно умалчивается.
Вопрос частно-государственного партнерства на совещании, которое проводил замглавы городской администрации Владимир Бурмистров, по всей вероятности, не обсуждался. Кстати, он резюмировал, что руководству МП «Комплекс» необходимо предоставить подробный отчет о расходах и доходах за прошлый год, а затем уже принимать комплексные меры по недопущению роста убытков в году текущем.
ИСТОЧНИК KP.RU