Михаил Белькевич хочет распродать общественные бани в Рязани

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-05T11:35:57+03:00

Бани в Солотче, хоть внешне и неказисты , но пользуются большой популярностью у населения со всей округи - даже рязанцы приезжают сюда попариться. Фото: соцсети

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4 июля в администрации Рязани обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год трех муниципальных предприятий – МП «Комплекс», МП «ЖКУ №22», МП «МКЦ».

МП «Комплекс» по результатам 2018 года сработал в убыток. Основной проблемой предприятия названо оказание услуг по тарифам, ниже экономически обоснованных. Так трактует ход совещания пресс-служба городской администрации. Кем названо – не конкретизируется. Сегодняшние чиновники, вероятно, подзабыли, что общественные бани в последние годы не только не были прибыльными, а даже в «ноль» не работали, считаясь при этом больше объектами социальной сферы (для малообеспеченных людей, в частности, пенсионеров), а не бизнес-структурами.

По словам директора предприятия Михаила Белькевича, для того, чтобы бани работали без убытков, необходимо поднять цену на их посещение, продать убыточные (значит, практически все), и сократить число сотрудников в оставшихся.

Кроме того, размер полученных субсидий меньше образовавшейся разницы в тарифах, а убытки прошлых лет в будущем не возмещаются. Еще одной причиной убыточности общественных бань чиновники назвали низкую конкурентоспособность в связи с изношенностью банного комплекса. Заложена ли при этом в тариф общественных бань инвестиционная составляющая, скромно умалчивается.

Вопрос частно-государственного партнерства на совещании, которое проводил замглавы городской администрации Владимир Бурмистров, по всей вероятности, не обсуждался. Кстати, он резюмировал, что руководству МП «Комплекс» необходимо предоставить подробный отчет о расходах и доходах за прошлый год, а затем уже принимать комплексные меры по недопущению роста убытков в году текущем.

ИСТОЧНИК KP.RU