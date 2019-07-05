2019-07-05T11:34:24+03:00
Общество

В День семьи, любви и верности в Рязани пройдет показ дизайнерских свадебных нарядов

Вход на мероприятие – бесплатный
Мария БЛИНОВА
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Выступят на празднике и творческие коллективы региона.Выступят на празднике и творческие коллективы региона.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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8 июля в Рязанской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, напоминает пресс-служба регионального минкультуры.

Традиционно одной из площадок станет село Ласково Рязанского района, где родилась Феврония. В 8 утра здесь проведут молебен, состоится выставка-продажа изделий народного творчества, сувениров. А в 11 утра в Ласкове откроют памятник святым Петру и Февронии, после чего гостей ждет концерт коллективов художественной самодеятельности.

В Рязани праздник, организованный министерством культуры, пройдет на площади Театральной и в театре драмы. Здесь состоится Парад многодетных семей, церемония вручения медалей «За любовь и верность» и почетного диплома «Легендарная семья Рязанской области».

В программе также показ свадебных нарядов от российских дизайнеров и концерт Хора Сретенского монастыря.

Бесплатные билеты – в кассе театра драмы.

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Уже в пятницу, 5 июля, предстоящий День семьи, любви и верности отметят фестивалем на улице Почтовой. Афиша на выходные в Рязани здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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