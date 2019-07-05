Сельского главу из Спасского района будут судить за служебный подлог

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-05T09:01:49+03:00

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Бывший глава одного из сельских поселений Спасского района предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Его уголовное дело передано для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В ходе расследования выяснилось, что в июле 2018-го чиновник единолично передал в собственность муниципального района ряд объектов водоснабжения: водонапорные башни, водопроводы, глубинные насосы и другие. При этом он подделал протокол заседания и решение местного Совета депутатов.

Еще экс-главе приписывают фиктивное трудоустройство знакомого на должность водителя. В его трудовую книжку, трудовой договор, а также приказ о приеме на работу также были внесены ложные сведения.

Сам обвиняемый вину признал и сотрудничал со следователями.

ИСТОЧНИК KP.RU