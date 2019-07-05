2019-07-05T09:01:49+03:00
Происшествия

Сельского главу из Спасского района будут судить за служебный подлог

Он подделал решение Совета депутатов и фиктивно устроил водителем знакомого
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший глава одного из сельских поселений Спасского района предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Его уголовное дело передано для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В ходе расследования выяснилось, что в июле 2018-го чиновник единолично передал в собственность муниципального района ряд объектов водоснабжения: водонапорные башни, водопроводы, глубинные насосы и другие. При этом он подделал протокол заседания и решение местного Совета депутатов.

Еще экс-главе приписывают фиктивное трудоустройство знакомого на должность водителя. В его трудовую книжку, трудовой договор, а также приказ о приеме на работу также были внесены ложные сведения.

Сам обвиняемый вину признал и сотрудничал со следователями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Рязани предъявила иск фирме «Ноев Ковчег»
В Рязани могли продавать опасные для жизни противогазы
Экс-замглавы администрации Рязани Сергея Пашкевича оставили под стражей
Рязанская почта высказалась о разбросанных платежках взноса на капремонт
Администрация Рыбного разъяснила ситуацию по уголовному делу с квартирой Панфилова
Проезд по территории ДДТ в Рязани невозможен – администрация
Михаила Чиркина избрали ректором Рязанского радиотехнического университета
В Рязани продолжают засыпать озеро, признанное экспертами природным
«Двухчасовую» очередь у рязанской больницы №4 создали сами пациенты - минздрав
На рязанской дороге «Лада Гранта» снесла бордюрный забор
За сутки рязанские полицейские предотвратили 7 тяжких преступлений
Рязанские следователи могут начать использовать воздушные шары