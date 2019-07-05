Администрация Рязани предъявила иск фирме «Ноев Ковчег»

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-05T08:26:04+03:00

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Администрация Рязани требует по суду снести самострой на Московском шоссе. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Рязанской области.

Ответчиком выступает ООО «Ноев ковчег». Незаконная стройка ведется между автозаправочной станцией и автосервисом. Заседание по этому делу начнется в 16.20 5 августа под председательством судьи Кураксиной.

Источник из состава руководителей автосалона «Ноев ковчег» рассказал, что заявку на строительство в городскую администрацию подавали, но дальнейшая судьба документа ему неизвестна. А на Московском шоссе рядом с уже действующим салоном автомобилей Renault - «Ноев ковчег» является официальным дилером этой автомобильной марки - планировали построить еще один.

ИСТОЧНИК KP.RU