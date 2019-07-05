Администрация Рязани предъявила иск фирме «Ноев Ковчег»
Администрация Рязани требует по суду снести самострой на Московском шоссе. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Рязанской области.
Ответчиком выступает ООО «Ноев ковчег». Незаконная стройка ведется между автозаправочной станцией и автосервисом. Заседание по этому делу начнется в 16.20 5 августа под председательством судьи Кураксиной.
Источник из состава руководителей автосалона «Ноев ковчег» рассказал, что заявку на строительство в городскую администрацию подавали, но дальнейшая судьба документа ему неизвестна. А на Московском шоссе рядом с уже действующим салоном автомобилей Renault - «Ноев ковчег» является официальным дилером этой автомобильной марки - планировали построить еще один.
ИСТОЧНИК KP.RU