Рязанская почта высказалась о разбросанных платежках взноса на капремонт
Рязанское руководство «Почты России» дало официальный комментарий по поводу взаимоотношений с региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в части доставки квитанций об уплате взносов на капремонт. Поводом послужил факт не доставленных адресатам, а выброшенных в рыбновском лесу платежных документов.
Гендиректор ФКР Марина Бондарева заявила «Комсомолке», что «Почта России» сняла свою заявку с электронных торгов, после этого их выиграл некий индивидуальный предприниматель, который и отнесся к своим обязанностям недобросовестно.
Почтовые служащие, в свою очередь, комментируют ситуацию так: «Рязанская почта сотрудничает с Фондом капитального ремонта с 2014 года. В этом году «Почта России» не принимала участие в закупке ввиду низкой начальной стоимости контракта. В случае расторжения текущего контракта Фонда капитального ремонта, УФПС Рязанской области готово принять участие в повторных торгах для оказания услуг по качественной доставке счетов на всей территории региона».
ИСТОЧНИК KP.RU