Рязанская почта высказалась о разбросанных платежках взноса на капремонт

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-04T18:26:33+03:00

К своим обязанностям недобросовестно отнесся ИП, а «Почта России» в торгах Фонда капремонта не участвовала

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Рязанское руководство «Почты России» дало официальный комментарий по поводу взаимоотношений с региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в части доставки квитанций об уплате взносов на капремонт. Поводом послужил факт не доставленных адресатам, а выброшенных в рыбновском лесу платежных документов.

Гендиректор ФКР Марина Бондарева заявила «Комсомолке», что «Почта России» сняла свою заявку с электронных торгов, после этого их выиграл некий индивидуальный предприниматель, который и отнесся к своим обязанностям недобросовестно.

Почтовые служащие, в свою очередь, комментируют ситуацию так: «Рязанская почта сотрудничает с Фондом капитального ремонта с 2014 года. В этом году «Почта России» не принимала участие в закупке ввиду низкой начальной стоимости контракта. В случае расторжения текущего контракта Фонда капитального ремонта, УФПС Рязанской области готово принять участие в повторных торгах для оказания услуг по качественной доставке счетов на всей территории региона».

ИСТОЧНИК KP.RU