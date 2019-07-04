2019-07-04T15:21:31+03:00
Общество

В Рязани продолжают засыпать озеро, признанное экспертами природным

Депутат гордумы вызвал на место полицию
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Алексей ЗАХАРОВ.Фото: Алексей ЗАХАРОВ.
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К озеру Дикая утка, признанному экспертами природным, продолжают съезжаться грузовики с грунтом и строительным мусором. Засыпка водоема продолжается, несмотря на требования властей ее остановить. Это во время прямой трансляции зафиксировал депутат Рязгордумы Алексей Захаров. Он же вызвал на место полицию.

- Сейчас все спокойно, полиция фиксирует произошедшее, на будущее обещали дежурить у въезда, - отметил депутат.

Ранее, напомним, губернатор Николай Любимов пригрозил арендатору участка судом и призвал областное УМВД не пускать к водоему грузовики, однако ни первого, ни второго, судя по всему, пока сделано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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