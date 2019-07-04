В Рязани продолжают засыпать озеро, признанное экспертами природным
К озеру Дикая утка, признанному экспертами природным, продолжают съезжаться грузовики с грунтом и строительным мусором. Засыпка водоема продолжается, несмотря на требования властей ее остановить. Это во время прямой трансляции зафиксировал депутат Рязгордумы Алексей Захаров. Он же вызвал на место полицию.
- Сейчас все спокойно, полиция фиксирует произошедшее, на будущее обещали дежурить у въезда, - отметил депутат.
Ранее, напомним, губернатор Николай Любимов пригрозил арендатору участка судом и призвал областное УМВД не пускать к водоему грузовики, однако ни первого, ни второго, судя по всему, пока сделано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU