В Рязани продолжают засыпать озеро, признанное экспертами природным

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-04T15:21:31+03:00

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К озеру Дикая утка, признанному экспертами природным, продолжают съезжаться грузовики с грунтом и строительным мусором. Засыпка водоема продолжается, несмотря на требования властей ее остановить. Это во время прямой трансляции зафиксировал депутат Рязгордумы Алексей Захаров. Он же вызвал на место полицию.

- Сейчас все спокойно, полиция фиксирует произошедшее, на будущее обещали дежурить у въезда, - отметил депутат.

Ранее, напомним, губернатор Николай Любимов пригрозил арендатору участка судом и призвал областное УМВД не пускать к водоему грузовики, однако ни первого, ни второго, судя по всему, пока сделано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU