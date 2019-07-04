«Двухчасовую» очередь у рязанской больницы №4 создали сами пациенты - минздрав

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-04T14:19:29+03:00

Получать талоны к «узким» специалистам предлагают через терапевта, а также записываться по телефону и через интернет

Изменить размер текста: A A

Минздрав прокомментировал фотографию большой очереди в поликлинику рязанской горбольницы №4. Она появилась с подписью «По 2 часа бабушки за талончиками по утрам стоят, подпирая деревья…».

Чиновники от медицины посетовали, что большинство пациентов стремится к «узким» специалистам в обход участкового терапевта, хотя именно он должен определять необходимость оказания специализированной помощи.

- Такая практика действует во всем мире, - подчеркнули в минздраве.

Рязанцам напомнили, что предварительная запись еще ведется через интернет и по телефону, а также рекомендовали приходить в обозначенное время, а не заранее, чтобы «не создавать толчею».

ИСТОЧНИК KP.RU