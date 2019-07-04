«Двухчасовую» очередь у рязанской больницы №4 создали сами пациенты - минздрав
Минздрав прокомментировал фотографию большой очереди в поликлинику рязанской горбольницы №4. Она появилась с подписью «По 2 часа бабушки за талончиками по утрам стоят, подпирая деревья…».
Чиновники от медицины посетовали, что большинство пациентов стремится к «узким» специалистам в обход участкового терапевта, хотя именно он должен определять необходимость оказания специализированной помощи.
- Такая практика действует во всем мире, - подчеркнули в минздраве.
Рязанцам напомнили, что предварительная запись еще ведется через интернет и по телефону, а также рекомендовали приходить в обозначенное время, а не заранее, чтобы «не создавать толчею».
ИСТОЧНИК KP.RU