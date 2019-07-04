2019-07-04T14:12:47+03:00
Происшествия

На рязанской дороге «Ладе Гранта» снесла бордюрный забор

Пострадал в итоге ребенок
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Ранним утром в среду, 3 июля, на 321 км трассы М-5 «Урал» произошло ДТП. Авария случилась в 5 часов около села Карабухино Путятинского района, сообщает издательство «Пресса».

Москвич на автомобиле «Лада Гранта» ехал в сторону Шацка, не справился с управлением и врезался в бордюрный забор на своей же полосе.

Из-за удара машины о металлическую конструкцию, которая в итоге разлетелась, пострадала маленькая пассажирка легковушки. К счастью, 8-летняя девочка была пристегнута ремнем безопасности и отделалась лишь ссадинами от него. В Шиловском межрайонном медцентре ее осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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