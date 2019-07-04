За сутки рязанские полицейские предотвратили 7 тяжких преступлений

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-04T13:59:21+03:00

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За минувшие сутки участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Рязанской области предотвращено 7 тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Октябрьском районе Рязани 37-летний нетрезвый отец решил объяснить своему вернувшемуся с вечернего променада 15-летнему сыну с кем из компании одноклассников тому больше не стоит общаться. Ответ отпрыска главу семейства не устроил, и словесный конфликт начал перерастать в драку. Отец пытался задушить юношу. Стражи порядка препроводили новоявленного «Тараса Бульбу» в отдел полиции. Еще один 61-летний приверженец украинского героя классической литературы в Октябрьском районе областного центра угрожал расправиться с 31-летней дочерью при помощи ножа.

В течение прошедших суток активизировались и рязанские почитатели шекспировского темнокожего героя. На Школьной улице Рязани нетрезвый ревнивый сожитель угрожал 32-летней женщине ножом. Подобный случай произошел и в Шацком районе области. Полицейские усмирили агрессивного «Отелло», проживающего в селе Федосово. Он также угрожал ножом своей сожительнице, которая, по его мнению, ведет неблагочестивый образ жизни. А вот ранее судимый за аналогичное преступление 45-летний житель деревни Шопино Клепиковского района выбрал орудие преступления посерьезнее – топор. Схватив его, он угрожал убийством своей возлюбленной.

Рязанцы в этот день не выдерживали критики в свой адрес со стороны родственников и коллег. В деревне Алешино Касимовского района 53-летний местный житель схватился за нож, реагируя на слова приехавшего в гости 32-летнего брата сожительницы. Вместо отеческого напутствия 59-летний житель Денежникова Рязанского района схватил первое, что попалось под руку – вилку – и пытался пустить в ход столовый прибор в отместку на обидные, по его мнению, слова, произнесенные коллегой, который на 30 лет его младше.

Все перечисленные факты объединяет две составляющих: быстрое реагирование стражей порядка, и статья УК «Угроза убийством», вменяемая чересчур агрессивным и невоздержанным на язык рязанцам.

ИСТОЧНИК KP.RU