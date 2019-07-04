Рязанские следователи могут начать использовать воздушные шары

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-04T13:34:42+03:00

Это не шутка: аэростаты помогут осматривать места происшествий и вести поиски

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Руководитель областного следственного управления СК России Владимир Никешкин встретился с известными рязанскими воздухоплавателями Львом и Александром Мавриными, сообщает пресс-служба следкома.

Пилоты рассказали генерал-лейтенанту юстиции об истории этого вида спорта, о фестивале «Небо России», объяснили особенности применения тепловых аэростатов. Показали уникальные фотографии, в том числе с разлива Оки – снимки, сделанные с такой высоты, ученые считают географическим открытием.

Зашла речь и о возможности применения воздушных шаров следователями: такой способ может помочь осматривать места происшествий, в том числе природных пожаров и техногенных катастроф, вести поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU