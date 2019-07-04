Гендиректор рязанского Фонда капремонта прокомментировала факт «разбросанных квитанций»
Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Марина Бондарева прокомментировала «Комсомолке» факт разбросанных квитанций в лесу возле Рыбного.
- Мы работаем через электронные торги. «Почта России» сняла свою заявку, - подчеркнула Марина Васильевна. – В итоге победил ИП Потапов. Мы знаем о выброшенных в лес квитанциях, готовим документацию для расторжения с ним договора как с недобросовестным подрядчиком.
Кроме того, как сообщила наша читательница, аналогичные коробки и квитанции валялись неподалеку от одного из пляжей на Оке. Бондарева уточнила конкретное место и заявила:
- Сейчас же пошлю туда своих сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU