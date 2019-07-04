Расплачиваясь в магазинах, рязанцы переходят на банковские карты
Средний чек таких покупок упал, зато их число – резко выросло
Переход на банковские карты – общероссийская тенденция.
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За январь-март рязанцы с помощью платежных карт выполнили 28 млн операций– это почти на треть больше, чем год назад. Перевели жители области за это время более 60 млрд рублей, из них каждый третий рубль – в организации торговли и услуг.
По информации регионального отделения Банка России, рязанцы предпочитают карту наличке при небольших покупках: средний чек составил 873 рубля, что чуть меньше, чем год назад.
За год произошло и другое изменение: количество устройств, принимающих платежные карты, выросло на четверть – до 22 тысяч штук на область. Больше всего их прибавилось в сфере торговли и услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU