Расплачиваясь в магазинах, рязанцы переходят на банковские карты

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-04T11:52:39+03:00

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За январь-март рязанцы с помощью платежных карт выполнили 28 млн операций– это почти на треть больше, чем год назад. Перевели жители области за это время более 60 млрд рублей, из них каждый третий рубль – в организации торговли и услуг.

По информации регионального отделения Банка России, рязанцы предпочитают карту наличке при небольших покупках: средний чек составил 873 рубля, что чуть меньше, чем год назад.

За год произошло и другое изменение: количество устройств, принимающих платежные карты, выросло на четверть – до 22 тысяч штук на область. Больше всего их прибавилось в сфере торговли и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU