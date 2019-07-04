Рязанский лаборант стала первой в России

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-04T11:22:47+03:00

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На заседании Центральной конкурсной комиссии подведены итоги и определены победители Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Пресс-служба регионального минздрава информирует о том, что в этом году на победу претендовало более трехсот конкурсантов по восьми номинациям из 56 субъектов (победили из 22), и шести федеральных органов исполнительной власти (победители были из двух). .

В номинации «Лучший лаборант» победу одержала рязанка Ольга Абакумова – фельдшер-лаборант Центральной серологической лаборатории кожно-венерологического диспансера.

ИСТОЧНИК KP.RU