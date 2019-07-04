2019-07-04T11:08:08+03:00
Происшествия

Стали известны подробности массового ДТП, в котором фура смяла иномарку

Легковушка просто стояла в заторе
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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3 июля около 6 утра в Шиловском районе произошло смертельное ДТП. Авария, напомним, случилась на 271 км трассы М5 «Урал».

По предварительной информации рязанской Госавтоинспекции, 52-летний житель Мордовии на грузовике Mercedes врезался в стоящий в заторе попутный Hyundai. От удара легковушка отлетела вперед на стоящий грузовик Volvo. Последний, в свою очередь, наехал на «Ладу Ларгус», мирно стоящую перед ним.

В результате происшествия 42-летняя пассажирка Hyundai погибла на месте. Водители обеих легковушек, а также 14-летний пассажир Hyundai получили травмы.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы.

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В апреле практически на том же месте – на 270 км М5 «Урал» – произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Тогда погибли два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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