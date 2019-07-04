В Рязанской области открыли дорогу, отремонтированную за 60 миллионов

СЕГОДНЯ 10:22 2019-07-04T10:24:48+03:00

Она соединяет два райцентра – Пронск и Старожилово

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В Рязанской области отремонтировали участок дороги Акулово – Старожилово – Пронск, соединяющей райцентры Старожиловского и Пронского районов. В общей сложности в нормативное состояние привели 10 км. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и обошлись в 60 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик срезал старое покрытие, уложил выравнивающий слой и новый асфальт. После на проезжую часть нанесли свежую разметку, установили новые дорожные знаки, а павильоны на пассажирских остановках заменили.

На открытии первого сданного по этому нацпроекту объекта побывал заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий.

– Нужно адекватно подходить к тому положению дел, которое у нас есть. Невозможно отремонтировать все дороги за несколько дней, но мы имеем все возможности коренным образом изменить ситуацию по мере реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – отметил Беленецкий.

В этом году область получила на этот проект почти 2,7 млрд. рублей. На эти деньги капремонт хотят провести почти на 29 км, обычный ремонт на 113 км дорог, из них 12 – в Рязани.

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Полный перечень участков, которые отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году - здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU