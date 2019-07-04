В Рязани неделю ищут пропавшего юношу
Парень исчез еще в прошлую пятницу
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал 16-летний Денис Канаев. О том, где находится молодой человек, его близкие не знают с пятницы, 28 июня.
Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, коротко-стриженный, глаза карие. Был одет в темно-серые джинсы, черные кроссовки.
Особая примета – круглый шрам на левой части лба.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Дениса Канаева, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU