2019-07-04T09:27:36+03:00
Происшествия

В Рязани неделю ищут пропавшего юношу

Парень исчез еще в прошлую пятницу
Мария БЛИНОВА
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в социальной сети ВКонтакте, что в Рязани пропал 16-летний Денис Канаев. О том, где находится молодой человек, его близкие не знают с пятницы, 28 июня.

Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, коротко-стриженный, глаза карие. Был одет в темно-серые джинсы, черные кроссовки.

Особая примета – круглый шрам на левой части лба.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Дениса Канаева, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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