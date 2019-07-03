2019-07-03T20:54:41+03:00
Общество

Минспорт никак не может определиться с названием ФОКа в Рязани

А ведь выбрать есть из чего — рязанцы проявили чудеса креатива
Павел АВЕРИН
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Мы писали о том, что был объявлен конкурс на лучшее название физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, игровым и тренажерным залами, строительство которого начато в Рязани на улице Зубковой.

Многие рязанцы приняли в нем участие. Вариантов было предложено множество. Но, как нам стало известно, два из них заслуживают особого внимания и похвалы. Вероятно, не все знают, что улица, на которой разместился ФОК, носит имя летчицы, гвардиии капитана Антонины Зубковой, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Итак, два наиболее приемлемых варианта: «Полет» и «Капитан». Мы запускаем народное голосование: совпадет ли мнение спортивных функционеров и простых любителей спорта?

А вот в Спас-Клепиках название для ФОКа уже придумали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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