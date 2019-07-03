Теперь и в Рязани — море подарков и ШОК-цены на праздничном открытии магазина «Галамарт»

СЕГОДНЯ 19:04 2019-07-03T19:11:49+03:00

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Магазин распродаж «Галамарт» - это место, где можно купить все: от инструментов и игрушек, до посуды и бытовой техники; ведь более 7 тысяч наименований товаров представлено в магазине. В магазине постоянных распродаж «Галамарт» представлена бытовая техника фирмы “LEBEN”, в дни праздничного открытия можно будет узнать все о ней у консультантов. Также имеет большой успех торговая марка «Ермак». Она производит широкий спектр инструмента: от электроинструмента до ручного строительного. Простота в использовании, функциональность и доступная цена порадуют мужчин. Каждый день финалом праздничного открытия магазина «Галамарт» станет вручение ценных подарков.

Сертификаты на крупные суммы — 5, 10 и 15 тысяч рублей, набор посуды, блендер, компрессор — это только часть подарков, которые получат рязанцы. Также наших покупателей ждут конкурсы, танцы с ростовыми куклами и море веселья.

Открытие магазина « Галамарт» - это настоящий семейный праздник.Ждем вас по адресу город Рязань, Первомайский проспект, 70/1, ТЦ «Виктория Плаза». Магазин работает в техническом режиме.Ждем вас на праздничное открытие 12,13,14 июля!

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ИСТОЧНИК KP.RU