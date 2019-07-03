В одном из прудов в Дашково-Песочне прижились черепахи

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-03T18:21:26+03:00

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В одном из Черезовских прудов в микрорайоне Дашково-Песочня прижились черепахи. Об этом сообщается в группе «Рязанский формат».

«Сейчас там обитают красноухая, донская и три болотных черепахи. Говорят, что на самом деле их там куда больше, просто в момент наблюдения выплыли только пять», - указано в сообщении.

Скорее всего красноухая черепаха зиму не переживет, а у остальных шансы выжить есть, якобы в прошлом году местные жители уже видели на этом пруду черепах.

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ИСТОЧНИК KP.RU