В Рязани поймали банду школьников, провернувших целую серию преступлений

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-03T19:08:26+03:00

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Недавно на улице Соборной в Рязани обокрали офис. Контора открылась незадолго до этого и обзавестись сигнализацией еще не успела. В итоге потеряла ноутбуки, сотовый телефон и фотоаппарат – в общей сложности на 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Спустя некоторое время очень похожая кража случилась в магазине на Первомайском проспекте. Отсюда исчезли четыре пары кроссовок и кассовый аппарат с 10 тысячами рублей.

Полицейские, проверив записи с камер видеонаблюдения и сверив некоторые обнаруженные «следы» установили, что оба взлома провернули одни и те же люди.

Одновременно в Московском районе города произошли три очень похожих кражи, но тут из магазинов унесли алкоголь, сигареты, еду и деньги – в общей сложности на 86 тысяч рублей.

Во время рейдов в Московском районе полицейские параллельно искали похожих на взломщиков людей, и в итоге наткнулись на четверку парней, по приметам похожих на разыскиваемых. При задержании оказалось, что у двоих с собой были маски. Позже удалось выяснить, что именно этих молодых людей и разыскивали. Трем из них нет и 18 лет – они еще учатся в школе. Старшему из приятелей уже стукнуло 20 лет.

Первый раз «на дело» отправились только двое из ребят. Причем спонтанно, просто гуляя ночью по городу. Уже позже группа удвоилась и действовать начала с подготовкой.

Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU