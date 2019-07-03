В Рязани поймали банду школьников, провернувших целую серию преступлений
Недавно на улице Соборной в Рязани обокрали офис. Контора открылась незадолго до этого и обзавестись сигнализацией еще не успела. В итоге потеряла ноутбуки, сотовый телефон и фотоаппарат – в общей сложности на 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
Спустя некоторое время очень похожая кража случилась в магазине на Первомайском проспекте. Отсюда исчезли четыре пары кроссовок и кассовый аппарат с 10 тысячами рублей.
Полицейские, проверив записи с камер видеонаблюдения и сверив некоторые обнаруженные «следы» установили, что оба взлома провернули одни и те же люди.
Одновременно в Московском районе города произошли три очень похожих кражи, но тут из магазинов унесли алкоголь, сигареты, еду и деньги – в общей сложности на 86 тысяч рублей.
Во время рейдов в Московском районе полицейские параллельно искали похожих на взломщиков людей, и в итоге наткнулись на четверку парней, по приметам похожих на разыскиваемых. При задержании оказалось, что у двоих с собой были маски. Позже удалось выяснить, что именно этих молодых людей и разыскивали. Трем из них нет и 18 лет – они еще учатся в школе. Старшему из приятелей уже стукнуло 20 лет.
Первый раз «на дело» отправились только двое из ребят. Причем спонтанно, просто гуляя ночью по городу. Уже позже группа удвоилась и действовать начала с подготовкой.
Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU