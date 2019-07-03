В Рязани открыли стелу памяти пожарных, погибших на нефтезаводе

СЕГОДНЯ 17:21 2019-07-03T17:41:46+03:00

Ровно 50 лет на предприятии погибли четыре огнеборца

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В Рязани открыли стелу памяти пожарным, погибшим во время борьбы с огнем на нефтеперерабатывающем заводе. Трагедия произошла днем 27 июня 1969 года. Пожар начался недалеко от резервуарного парка и технологической установки в колодцах промышленной канализации. По вызову к месту ЧП прибыли 120 огнеборцев.

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Во время работы пожарных подразделений в колодцах промышленной канализации произошел выброс паров нефтепродуктов с последующим загоранием и взрывом на прилегающей территории. При этом нефтепродукт под высоким давлением выбросился из четырех колонн. В зоне горения паров нефтепродуктов оказались 13 человек личного состава пожарных частей, получивших сильные ожоги, четыре человека погибли.

За самоотверженные действия и мужество, проявленное при тушении пожара, навечно в списки личного состава 2 военизированной пожарной части Отряда ВПО УВД Рязанского облисполкома зачислены:

- заместитель начальника военизированной пожарной части, старший техник - лейтенант внутренней службы Николай Пальгин;

- инструктор профилактики старший техник - лейтенант внутренней службы Евгений Окуньков;

- командир отделения, старший сержант внутренней службы Василий Ерзылев;

- командир отделения, младший сержант внутренней службы Виктор Агапов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 октября 1969 года они награждены медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, а в небо поднялись четыре красных шарика, после чего возложили цветы к стеле и на могилы погибших пожарных на Новогражданском кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU