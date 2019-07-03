В Рязанском районе обнаружили несколько несанкционированных свалок

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-03T17:01:08+03:00

Но кто их должен убирать, мы так и не смогли выяснить в течение нескольких часов и долгих телефонных переговоров

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З июля мы побывали на месте трех несанкционированных свалок, сконцентрированных в радиусе нескольких сотен метров, в Рязанском районе. Их обнаружил активист регионального ОНФ Илья Крюков.

Куча мусора уютно расположилась в остановочном павильоне.Фото: Павел АВЕРИН

Первая куча мусора расположилась прямо в остановочном павильоне неподалеку от садового товарищества. Другая свалка, со «свежими» бытовыми отходами, находится в заброшенном карьере в нескольких десятках метров от первой, если пересечь дорогу на Пронск и удалиться в поля. Еще через несколько метров находится третья – также в карьер сброшены старые фруктовые деревья и выкорчеванные пни.

"Свежий" мусор неподалеку от садового товарищества.Фото: Павел АВЕРИН

По предположению ОНФ свалки находятся на землях Семеновского сельского поселения. Его глава Иван Хероим на встречу с «фронтовиками» приехал не один, а с рабочими и шанцевым инструментом, дабы сразу приступить к уборке. Но, как впоследствии выяснилось, свалки находятся на землях Окского сельского поселения. Александр Трушин в настоящее время находится в отпуске, а его заместитель Михаил Красников в телефонных переговорах так и не признал свалки «своими». На рандеву с представителями ОНФ и «Комсомолки» он так и не приехал.

Старые деревья и сучья валят в заброшенный карьер.Фото: Павел АВЕРИН

Теперь к решению вопроса по ликвидации свалок подключается природоохранная прокуратура. Кстати, при всей процедуре выяснения принадлежности свалок присутствовали и представители регионального оператора по обращению с отходами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/718223" frameborder="0"></iframe> Свалки в Рязанском районе.Павел АВЕРИН

ИСТОЧНИК KP.RU