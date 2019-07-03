В Новопавловской роще Рязани проходит «народный субботник»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-03T16:54:48+03:00

Зеленую зону в центре города и берега расположенного в ней озера очищают от мусора

Изменить размер текста: A A

В 16:00 3 июля в Новопавловской роще (между рязанскими улицами Шевченко, 4-я Линия и 5-я Линия) собрались пришедшие на «народный субботник», объявленный сразу тремя комитетами территориального общественного самоуправления – из расположенных вокруг жилых микрорайонов. Их задачей было убрать в популярной зоне отдыха мусор, лежащие сучья и расчистить дорожки.

До 1917 года в Новопавловской роще, бывшей тогда загородной, проходили первомайские собрания рязанских рабочих. В начале XXI века она находилась в ужасном состоянии, заваленная мусором. Возрождение началось в 2011 году. С тех пор на территории рощи ежегодно появлялись новые досуговые, спортивные и игровые площадки. В 2018 году городские власти разработали проект ее благоустройства, который был вынесен на голосование вместе с всероссийскими выборами 18 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU