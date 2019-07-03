В Рязани после ЧП со столбом восстановили схему движения троллейбусов

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-03T16:49:10+03:00

На устранение последствий аварии потребовалось несколько часов

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В среду, 3 июля, в Рязани на Театральной площади на линии электропередачи упал фонарный столб. В результате ЧП была повреждена контактная троллейбусная сеть. Три троллейбусных маршрута были вынуждены изменить схему движения, два – прекратили движение вовсе.

На место оперативно выехала аварийная бригада. Регулировкой движения занимались сотрудники ГИБДД.

Пресс-служба администрации города Рязани сообщает, что к 16.00 работы на объекте закончены, движение троллейбусов по маршрутам полностью восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU