В Рязани после ЧП со столбом восстановили схему движения троллейбусов
На устранение последствий аварии потребовалось несколько часов
Фото с места ЧП.
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В среду, 3 июля, в Рязани на Театральной площади на линии электропередачи упал фонарный столб. В результате ЧП была повреждена контактная троллейбусная сеть. Три троллейбусных маршрута были вынуждены изменить схему движения, два – прекратили движение вовсе.
На место оперативно выехала аварийная бригада. Регулировкой движения занимались сотрудники ГИБДД.
Пресс-служба администрации города Рязани сообщает, что к 16.00 работы на объекте закончены, движение троллейбусов по маршрутам полностью восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU
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