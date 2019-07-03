Учитель информатики из Рязани конспирировал наркоторговцев
Полицейские при поддержке регионального УФСБ и Росгвардии задержали троих жителей Рязанской области по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Один из них, бывший учитель информатики, конспирировал криминальный бизнес, шифруя каналы связи телекоммуникационных сетей.
Торговля запрещенными веществами шла через интернет-магазин, товар прятали в тайники на улицах. Первого дилера - 24-летнего мужчину - правоохранительные органы «приняли» как раз во время очередной раскладки. При нем нашли 100 самодельных контейнеров с порошком, производным N-метилэфедрона. Затем скрутили сообщников – 33 и 35 лет.
Результат дал обыск по месту жительства одного из фигурантов: там хранилось больше килограмма «синтетики» и растительных наркотиков, а также немалая сумма денег. Кроме того, в разных районах города из тайников изъяли семь свертков.
Одного из предполагаемых наркоторговцев по решению суда заключили под стражу, других оставили под подпиской о невыезде.
Бывший учитель информатики конспирировал интернет-магазина по продаже наркотиков.В Рязани сотрудниками полиции задержаны трое местных жителей по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU