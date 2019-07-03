2019-07-03T16:24:56+03:00
Происшествия

Учитель информатики из Рязани конспирировал наркоторговцев

Он вместе с сообщниками занимался сбытом запрещенных веществ через интернет-магазин
Антон КОНОВАЛОВ
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Полицейские при поддержке регионального УФСБ и Росгвардии задержали троих жителей Рязанской области по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. Один из них, бывший учитель информатики, конспирировал криминальный бизнес, шифруя каналы связи телекоммуникационных сетей.

Торговля запрещенными веществами шла через интернет-магазин, товар прятали в тайники на улицах. Первого дилера - 24-летнего мужчину - правоохранительные органы «приняли» как раз во время очередной раскладки. При нем нашли 100 самодельных контейнеров с порошком, производным N-метилэфедрона. Затем скрутили сообщников – 33 и 35 лет.

Результат дал обыск по месту жительства одного из фигурантов: там хранилось больше килограмма «синтетики» и растительных наркотиков, а также немалая сумма денег. Кроме того, в разных районах города из тайников изъяли семь свертков.

Одного из предполагаемых наркоторговцев по решению суда заключили под стражу, других оставили под подпиской о невыезде.

Бывший учитель информатики конспирировал интернет-магазина по продаже наркотиков.В Рязани сотрудниками полиции задержаны трое местных жителей по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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