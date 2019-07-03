Депутаты гордумы: Концепция развития общественного транспорта должна учитывать мнения рязанцев

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-03T14:21:12+03:00

Народные избранники подчеркнули, что географическая и финансовая доступность пассажирских перевозок не должна пострадать от предлагаемых изменений

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2 июля состоялось обсуждение концепции развития общественного транспорта Рязани, которую представил разработчик – ООО «Комплексные транспортные системы» (г. Санкт-Петербург). В нем поучаствовали представители Правительства Рязанской области, Рязанской городской Думы, Администрации города Рязани, муниципальных и коммерческих транспортных предприятий, профессиональных и общественных объединений, вузов.

Как отметила и.о. главы администрации города Елена Сорокина, это первое, но отнюдь не последнее мероприятие, на котором представителям власти, общественности и хозяйствующих субъектов предстоит решить, каким будет будущее пассажирских перевозок в областном центре.

- Мы будем собираться ровно столько, сколько потребуется для обсуждения и решения вопроса. Конечная цель у нас едина – сделать жизнь в Рязани комфортной для ее жителей, и качество транспортного обслуживания здесь играет не последнюю роль, - отметила Елена Борисовна.

Самыми активными участниками дискуссии стали депутаты Рязанской городской Думы, которые, предварительно изучив концепцию, адресовали разработчику вопросы и предлагали учесть мнения своих избирателей. Так, Елена Волкова отметила, что жители отдаленных районов города обеспокоены возможной отменой некоторых протяженных маршрутов:

- Наши граждане привыкли, что без пересадок за 23 рубля можно доехать от одной окраины до другой, не тратя на ожидание транспорта много времени. Вы предлагаете введение магистральных и вспомогательных маршрутов и переход на более вместительный транспорт, что приведет к необходимости пересадок и увеличению периода ожидания. Нужно предусмотреть меры, чтобы доступность транспорта для населения, в том числе финансовая, не нарушилась, - считает народная избранница.

Солидарен с коллегой был и депутат Дмитрий Панкин. Председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязгордумы Александр Бурцев, в свою очередь, обратил внимание на необходимость учесть в новой концепции места, где ведется активное жилищное строительство - микрорайон Кальное, улицу Большую и другие.

Среди выступавших также были представители муниципальных транспортных предприятий, которые подчеркнули, что необходимо актуализировать использованные при расчетах статистические данные и заострить внимание на экономической целесообразности тех или иных мер. Представитель разработчика пообещал учесть поступившие замечания. Концепцию планируют доработать до 1 октября.

Елена Волкова: Нужно предусмотреть меры, чтобы доступность транспорта для населения, в том числе финансовая, не нарушилась.

ИСТОЧНИК KP.RU