2019-07-03T13:26:32+03:00
Общество

Из-за упавшего столба в Рязани изменилась схема движения троллейбусов

Публикуем измененные маршруты
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в среду, 3 июля, произошел обрыв троллейбусной контактной сети. ЧП спровоцировал упавший на провода фонарный столб.

В настоящее время на месте работаю аварийные бригады. Изменены маршруты троллейбусов №№5, 6, 8, 10, 13.

- маршрут №5 (внутренний) следует по ул. Строителей, Первомайскому проспекту до остановки «Дом Художника», далее по ул. Маяковского до разворотного круга на пл. Мичурина, в обратном направлении через ул. Дзержинского, Гагарина до ул. Строителей;

- троллейбусы маршрута №5 (наружный) следуют: ул. Строителей – ул. Дзержинского – ул. Строителей;

- троллейбусы маршрута №8 следуют до остановки «Дом Художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, ул. Новой до депо №3;

- троллейбусы маршрута №10 следуют до пл. Свободы и обратно;

- маршруты №6 и №13 приостановлены до завершения ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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