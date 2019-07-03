В Рязанской области ожидают усиление ветра и грозы
В среду, 3 июля, Главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение. Ссылаясь на региональный гидрометцентр, ведомство сообщает, что на территории нашей области усилится ветер – его порывы составят 12-17 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.
Ветреная погода (с порывами до 12-17 метров в секунду) сохранится и днем 4 июля.
Сотрудники МЧС просят горожан и гостей региона соблюдать элементарные правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU
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