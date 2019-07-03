2019-07-03T13:11:54+03:00
Происшествия

В Рязанской области ожидают усиление ветра и грозы

МЧС выпустил метеопредупреждение
Роман ДОРОФЕЕВ
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В среду, 3 июля, Главное управление МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение. Ссылаясь на региональный гидрометцентр, ведомство сообщает, что на территории нашей области усилится ветер – его порывы составят 12-17 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди и местами грозы.

Ветреная погода (с порывами до 12-17 метров в секунду) сохранится и днем 4 июля.

Сотрудники МЧС просят горожан и гостей региона соблюдать элементарные правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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