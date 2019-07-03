Рязанские следователи с помощью ДНК-профиля раскрыли убийство шестилетней давности

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-03T12:13:04+03:00

Подозреваемый к этому моменту уже отбывал наказание в колонии за другое тяжкое преступление

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Сасовский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области завершил расследование убийства, совершенного еще 22 апреля 2013 года.

Тогда в Сасовскую ЦРБ в бессознательном состоянии был доставлен 55-летний мужчина. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы ребер и конечностей. Спасти потерпевшего не удалось, вскоре он скончался.

Долгое время убийство оставалось не раскрытым, но благодаря целенаправленной работе по расследованию преступлений прошлых лет, следователям удалось выйти на подозреваемого. Им оказался житель Самары 1983 года рождения, который в настоящее время отбывает наказание в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, за тяжкие преступления совершенные на территории Краснодарского края. Вычислить его удалось благодаря учету ДНК-профилей и сверки их с федеральным банком данных геномной информации.

Установлено, что 21 апреля 2013 года обвиняемый и погибший познакомились на станции поселка Кустаревка Сасовского района. До следующего утра они вместе распивали спиртное. Во время застолья возник конфликт, который гость взялся решать кулаками. Избив хозяина дома, он покинул место преступления.

Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU