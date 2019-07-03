На Театральной площади в Рязани оборвались троллейбусные провода – образовалась пробка

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-03T12:10:37+03:00

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В первой половине дня 3 июля на Театральной площади в Рязани оборвались троллейбусные провода. В связи с этим образовался автомобильный затор, длина которого, по данным сервисов «Яндекса», на полдень составляла более 1 километра на улице Есенина со стороны улицы Грибоедова и около 800 метров на улице Ленина.

Последствия обрыва проводов оперативно начала устранять аварийная служба. Для регулировки движения на место работ прибыл экипаж ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU