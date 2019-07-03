Появилось фото страшной утренней аварии: иномарку сплющила фура
Пассажирка легковушки погибла на месте
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Днем в среду, 3 июля, в группе «ДТП | Аварии | Рязань» ВКонтакте появилось фото с места смертельного столкновения.
Дорожно-транспортное происшествие, напомним, случилось ранним утром того же дня: около 6.10 в Шиловском районе на 271 км федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись сразу четыре машины.
По оперативной информации регионального УГИБДД это «Лада Ларгус», Hyundai SONATA, Mercedes Axor и Volvo FH.
На месте погибла 59-летняя пассажирка Hyundai . Еще два человека из той же легковушки остались живы.
В причинах аварии сейчас разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Фото: Группа «ДТП | Аварии | Рязань» ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU