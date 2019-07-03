2019-07-03T11:40:56+03:00
Происшествия

Утром в Шиловском районе произошло массовое ДТП – погибла женщина

Столкнулись сразу четыре машины
Мария БЛИНОВА
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Авария случилась, когда уже полностью рассвело.Авария случилась, когда уже полностью рассвело.
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В среду, 3 июля, около 6.10 в Шиловском районе произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции. Авария случилась на 271 км федеральной трассы М5 «Урал».

Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля: «Лада Ларгус», Hyundai SONATA, Mercedes Axor и Volvo FH.

59-летняя пассажирка Hyundai погибла на месте. 54-летний водитель и 14-летний пассажир той же иномарки получили травмы – медики оказали им помощь, обошлось без госпитализации. На месте аварии работает полиция.

Позже в соцсетях появилось фото с места ДТП.

Напомним, накануне в Кораблинском районе произошло серьезное ДТП. Но в этом случае, к счастью, обошлось без погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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