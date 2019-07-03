2019-07-03T10:41:13+03:00
Происшествия

В ДТП на рязанской дороге пострадали четверо взрослых и ребенок

К счастью, госпитализации не потребовалось
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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2 июля около 11.30 в Кораблинском районе произошло ДТП. Авария случилась на 83 км дороги РязаньРяжск, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции

24-летний житель Кораблинского района на «ВАЗ 2109» по предварительной информации не справился с управлением и врезался в легковушку Suzuki, управляла которой 43-летняя москвичка.

В итоге пострадали оба водителя. Кроме них травмы получили 21-летний пассажир «ВАЗ» и два пассажира иномарки – 68 и 7 лет. Медики оказали им помощь, но госпитализации не потребовалось.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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