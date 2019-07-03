В ДТП на рязанской дороге пострадали четверо взрослых и ребенок
2 июля около 11.30 в Кораблинском районе произошло ДТП. Авария случилась на 83 км дороги Рязань – Ряжск, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции
24-летний житель Кораблинского района на «ВАЗ 2109» по предварительной информации не справился с управлением и врезался в легковушку Suzuki, управляла которой 43-летняя москвичка.
В итоге пострадали оба водителя. Кроме них травмы получили 21-летний пассажир «ВАЗ» и два пассажира иномарки – 68 и 7 лет. Медики оказали им помощь, но госпитализации не потребовалось.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU