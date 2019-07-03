2019-07-03T10:15:17+03:00
Общество

За один день в Рязанской области нашли сразу двух пропавших людей

В обоих случаях поиски осложнялись состоянием здоровья рязанцев
Мария БЛИНОВА
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что нашлись сразу два пропавших человека – записи появились одна за другой вечером 2 июля.

78-летний Борис Гришин живет в Рязани. В понедельник, 1 июля, он вышел из дома и исчез. Поиски осложнялись тем, что пожилой человек дезориентирован.

Ольга Полякова из села Красный угол Сапожковского района пропала тоже в понедельник. Причем 48-летняя женщина, по информации волонтеров, нуждалась в медицинской помощи - предполагалась даже потеря памяти.

К счастью, оба рязанца нашлись. Подробности поисков и спасения не сообщаются – это стандартная практика отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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