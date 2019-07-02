Рязанцы прибыли в Америку искать место кораблекрушения 1808 года
Путешественник Михаил Малахов связался с Рязанью из американского города Сиэтл и записал там первое видеопослание за время экспедиции «Русские крепости Аляски», организованной рязанским отделением Русского географического общества. Он сообщил, что у него с товарищами все хорошо и их ждет переезд на побережье Тихого океана.
Исследователи из разных городов России собираются отправиться в самый северный штат Америки. Первые изыскания, которые они проведут – поиски места кораблекрушения судна «Святой Николай» в 1808 году, после которого русские моряки оказались на несколько лет в плену у индейцев.
Рязанский полярник Михаил Малахов в аэропорту Сиэтла.Началась экспедиция "Русские крепости Аляски" рязанского отделения РГО
ИСТОЧНИК KP.RU