2019-07-02T20:01:59+03:00
Общество

Вторсырье и старую ненужную технику в Рязани можно будет сдать 6 июля

Сбор и утилизацию организуют активисты-экологи при поддержке городской администрации
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Сбором займутся на перекрестке двух улиц в центре городаСбором займутся на перекрестке двух улиц в центре города
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Сбор вторсырья и отработанной электротехники будет проходить в Рязани в субботу, 6 июля, с 10:00 до 12:00 возле офиса «Почты России» на пересечении улиц Грибоедова и Есенина. Акцию организовали экологические активисты, но к ее популяризации подключилась администрация города Рязани.

Принести и сдать на утилизацию можно будет старую технику, макулатуру, ветхие ткани, жестяные и алюминиевые банки, батарейки и т.п. Кроме того, в это же самое время можно будет вызвать машину для вывоза какой-то крупной техники (например, неработающей стиральной машины или холодильника) по всему городу.

Для детей по адресу приема вторсырья будет проведен экологический праздник, где их научат использовать старые CD-диски для создания гравюры, а также плести поделки из бересты и резинок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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