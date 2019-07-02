Родители рязанских выпускников сняли для них клип с танцами и рэпом

СЕГОДНЯ 19:13 2019-07-02T19:21:12+03:00

Кадр из видео 2019 года: старшее поколение постоянно переодевается в смешные костюмы

Видео из школы №63 опубликовано в интернете 1 июля и быстро набирает просмотры

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Родители юных рязанцев, закончивших в этом году школу №63, решили проводить их во взрослую жизнь необычным подарком. Они записали видео, из которого смонтировали музыкальный клип на песню группы «Little Big» и пародию на песню рэпера Басты.

В клипе родители снимаются в школе во время собрания в классе – они одеты в костюмы различных кино- и анимационных героев. Позднее они сами переодеваются в школьную форму. Ролик активно набирает просмотры и лайки.

Кадр из видео 2018 года: родители выпускников и год назад лихо танцевали

Интересно, что год назад родители выпускников 2018 года в школе №63 также провожали их клипом с танцами под популярные песни.

Родители рязанских выпускников записали видеоклип с танцами и рэпом.

ИСТОЧНИК KP.RU