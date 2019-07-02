В Рязани открылась выставка художника Николая Анитова

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-02T17:28:55+03:00

В экспозицию вошли более 40 работ автора, созданных в разные годы

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2 июля в областном научно-методическом центре народного творчества открылась выставка рязанского художника Николая Анитова «Н.М. Анитов. Живопись. Работы разных лет». В экспозицию вошли чуть более 40 работ, созданных автором в разные годы.

Экспозиция будет доступна для посещений до 31 июля. Выставка будет работать ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 10:00 до 17:00, вход свободный.

Возрастной ценз 6+

СПРАВКА «КП»

Анитов Николай Михайлович родился в 1939 году в Рязани. Заниматься живописью начал с 20 лет. Первые учителя и наставники – Фадеев Владимир Иванович, Иванов Владимир Александрович. Три года занимался в созданной ими в 1961 году Художественной студии при Рязанском Доме народного творчества.

В 70-е годы, под влиянием яркого творчества рязанского художника Валерия Ивкина, пришло увлечение прикладными жанрами (батик, гобелен, надглазурная роспись по фаянсу). В коллекции автора сохранилось несколько работ тех лет – гобелен «Петух», 120х80 (как фрагмент композиции «Чудесный шкаф», автор Люрса). Сохранились фаянсовые блюдца.

В 80-е годы вернулся к натурным этюдам в техниках масляной живописи и пастели.

В 2000-е годы стал выставляться на клубных выставках (Клуб самодеятельных художников).

ИСТОЧНИК KP.RU