Деньги Рязанской области разместят на депозитах для получения прибыли

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-02T17:20:30+03:00

В региональный бюджет в этом году дополнительно поступит более 92 миллионов рублей федеральных целевых средств

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Средства из федерального бюджета, 92 миллиона рублей, направляются региону на реализацию нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», на развитие сельской кооперации и создание систем поддержки фермеров. Также часть этих денег пойдет на проект долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. 2 июля в рамках заседания регионального правительства были одобрены соответствующие поправки в областной бюджет.

В частности, увеличено финансирование мероприятий, направленных на сохранение уровня зарплаты преподавателей и модернизацию материально-технической базы ссузов; на капитальный ремонт больниц и поликлиник; строительство и реконструкцию социально значимых объектов.

В целом доходы областного бюджета на текущий год планируется увеличить более чем на 439 миллионов рублей, а расходы – на сумму практически в два раза больше - 824,7миллиона.

Кроме того, на заседании регионального правительства был одобрен проект постановления, направленный на создание правовых оснований для того, чтобы размещать средства областного бюджета на банковских депозитах и получать за счет этого дополнительные доходы.

ИСТОЧНИК KP.RU