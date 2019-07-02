2019-07-02T17:00:27+03:00
Происшествия

Появилось видео тройного ДТП в центре Рязани

«Лада» на скорости протаранила две иномарки [видео]
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К счастью, никто из водителей серьезно не пострадал. Фото: "Дороги Рязани".К счастью, никто из водителей серьезно не пострадал. Фото: "Дороги Рязани".
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На канале «Дороги Рязани» появилось видео с моментом массового ДТП в центре города. Авария произошла на пересечении улиц Свободы и Ленина.

На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, как две иномарки начали движение по улице Свободы в сторону улицы Радищева. В этот момент автомобиль «Лада» на скорости протаранил обе машины.

По предварительным данным, никто в дорожно-транспортном происшествии серьезно не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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