Появилось видео тройного ДТП в центре Рязани
На канале «Дороги Рязани» появилось видео с моментом массового ДТП в центре города. Авария произошла на пересечении улиц Свободы и Ленина.
На кадрах записи с камер видеонаблюдения видно, как две иномарки начали движение по улице Свободы в сторону улицы Радищева. В этот момент автомобиль «Лада» на скорости протаранил обе машины.
По предварительным данным, никто в дорожно-транспортном происшествии серьезно не пострадал.
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Видео тройного ДТП в центре Рязани.Отечественная легковушка протаранила две иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU