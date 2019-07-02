2019-07-02T16:56:55+03:00
Экономика

Чеки своим пассажирам обязаны «выбивать» не все рязанские таксисты

Индивидуальные предприниматели, работающие в одиночку, могут ограничиться квитанцией, пояснили представители налоговой службы
Владимир ФРОЛОВ
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С 1 июля кассы ввели почти для всего бизнеса, но есть и те, кто получил отсрочкуС 1 июля кассы ввели почти для всего бизнеса, но есть и те, кто получил отсрочкуФото: Михаил ФРОЛОВ
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На встрече с предпринимателями, проходившей 2 июля, начальник контрольного отдела управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области Роман Смалев и его заместитель Анатолий Куприянов разъяснили, в каких случаях малому бизнесу не нужно было переходить с 1 июля на применение онлайн-касс. Это кассовые аппараты, запоминающие все совершенные денежные операции и отправляющие данные о них в интернет.

– Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, оказывающим услуги или производящим собственную продукцию и работающим по патентной схеме налогообложения, предоставлена отсрочка, которая рассчитана на самозанятых. Закон о них еще не вступил в силу, но Рязанская область будет в числе первых четырех пилотных регионов в стране, – заметил Роман Смалев.

Рассказывая о применении кассовых аппаратов таксистами и портными, налоговики привели аналогичные примеры: если это ИП, не имеющие наемных работников, то они могут ограничиться выдачей квитанций. «Даже когда в ателье шьются одинаковые модели одежды, но пишется, что изготовлены они эксклюзивно для такого-то клиента, считается, что это услуги, а не торговля», – разъяснили предпринимателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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