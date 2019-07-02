В Рязани состоялся второй выпуск «Роснефть-класса»

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-02T16:28:44+03:00

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17 юношей и девушек успешно завершили образовательную программу Роснефть-класса. Это первая ступень программы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие» нефтяной компании «Роснефть». Два года обучения по усложненной, совсем не школьной программе. И вот для ребят прозвучал последний звонок.

Фото: РНПК.

Поприветствовать выпускников, учителей и родителей приехали представители предприятия. Они поблагодарили всех за совместную работу, пожелали удачи при поступлении в вуз, выразили надежду о приеме ребят на работу через четыре года. Выпускникам вручили памятные подарки – обложки на студенческие билеты и ежедневники.

Фото: РНПК.

Проект «Роснефть-класса» был запущен в 2016 году в школе №43. Для учеников в школе отремонтировали и оформили в корпоративном стиле два учебных класса, учащимся предоставляются новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. Обучение проходит под контролем специалистов предприятия. За два года школьникам формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

РНПК также предоставляет возможность молодежи Рязани и Рязанской области получить высшее образование на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. Это уже вторая ступень корпоративной системы, реализуемой АО «РНПК». В ходе подготовки студенты проходят производственную практику на предприятии, при отличной учебе получают корпоративную стипендию. После преодоления второй ступени корпоративной системы имеют возможность поступить на работу на завод.

Фото: РНПК.

В настоящее время проводится очередной набор учащихся в новый 10-й «Роснефть-класс». Документы можно подать в школе №43. Телефон для справок: (4912) 21-13-83, 44-88-40.

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ИСТОЧНИК KP.RU