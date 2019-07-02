Выпускник рязанской «десантуры» займет ключевой пост в министерстве обороны

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-02T16:20:18+03:00

Евкуров во время обучения в училище. Фото: из личного архива.

У Сергея Шойгу до этого не было заместителя по боевой подготовке

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Юнус-Бек Евкуров, экс-глава Ингушетии, станет 12-м заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу. Он займет ключевую должность – будет отвечать за боевую подготовку и безопасность полетов, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. До сего момента такой должности в главном военном ведомстве страны не было.

В армии Евкуров с 1982 года. Проходил срочную службу в морской пехоте Тихоокеанского флота. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, спустя 9 лет — Военную академию им. М.В. Фрунзе, а в 2004 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на различных командных должностях в воздушно-десантных войсках.

Евкуров стал известен после марш-броска сводного батальона ВДВ из Боснии в Косово. Тогда под его командованием десантники заняли международный аэропорт Приштины, опередив буквально на несколько часов передовые части НАТО. Комбату было присвоено звание Героя России.

Опытный боевой офицер, Юнус-Бек Евкуров имеет воинское звание генерал-майор. Он награжден орденами Красной Звезды, Мужества, «За военные заслуги», Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и двумя медалями «За отвагу».

ИСТОЧНИК KP.RU