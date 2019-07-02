2019-07-02T16:01:12+03:00
Недвижимость

В среду на трех улицах Рязани отключат воду из-за аварии на водопроводе

Ремонтные работы продлятся с утра восьми вечера
Яков РЫКОВ
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В Рязани произошла очередная авария на водопроводе.В Рязани произошла очередная авария на водопроводе.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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3 июля в Рязани на нескольких улицах отключат подачу холодной воды, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». По информации властей, причина отключения — аварийная ситуация на водопроводе.

В среду с 09:30 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Загородная, д.1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22к4, 22к5, 22а;

- улица Попова, д.55;

- улица Полиграфистов, д.7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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