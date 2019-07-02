На рязанской трассе грузовик врезался в автомобиль дорожной службы
Пострадали два человека
Фото: издательство "Пресса".
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Во вторник, 2 июля, примерно в 6.30 утра на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от поселка Новая Деревня Путятинского района Рязанской области произошло серьезное ДТП. Грузовик Man, которым управлял житель Воронежа, врезался в наносивший разметку на дорогу автомобиль ЗИЛ-«Бычок».
В результате автоаварии, как сообщает издательство «Пресса», пострадали два человека: водитель грузовика Man и дорожный рабочий, находившийся в кузове спецавтомобиля.
Оба пострадавших доставлены в Шиловский межрайонный медицинский центр.
Фото: издательство "Пресса".
ИСТОЧНИК KP.RU
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