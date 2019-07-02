У Торговых рядов в Касимове будет новая крыша

СЕГОДНЯ 14:55 2019-07-02T14:55:23+03:00

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Основной вопрос повестки очередного выездного совещания Общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» - продолжение работ по восстановлению первого корпуса Торговых рядов. «Единороссы» для этого1 июля собрались в Касимове.

- В 2018 году с подрядчиком был заключен госконтракт, предусматривающий выполнение восстановительных работ на сумму почти 53 миллиона рублей. Данный этап работ должен был завершиться до 30 декабря. Но этого не произошло: работники исчезли с объекта, оставив здание без крыши на зиму, - поведал горькую правду депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов. - Из-за этого пострадали внутренние конструкции, ущерб от этого еще предстоит оценить.

Сейчас реставрацией объекта будет заниматься другая подрядная организация. На реставрацию корпуса №1 Торговых рядов выделят порядка 130 миллионов рублей. 30 из них – средства, оставшиеся с прошлого года после расторжения контракта с ООО «Архитектподряд». Еще около 100 миллионов рублей направят из федерального бюджета в период с 2019 по 2020 годы.

- Главное, чтобы новый подрядчик вплотную занялся крышей, - заявил и.о. главы администрации Касимова Вячеслав Гущин нашему корреспонденту по телефону. – В это входит устройство стропильной системы, обрешетка, водостоки. Подрядчик по историческим чертежам должен возвести чердачное перекрытие, и покрыть крышу.

Также участники выездного совещания обсудили подключение объекта культурного наследия к наружным инженерным сетям.

ИСТОЧНИК KP.RU