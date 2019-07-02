В Рязани представят новую концепцию развития муниципального транспорта

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-02T14:43:36+03:00

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2 июля в Рязани состоится обсуждение концепции развития муниципального транспорта с участием депутатов гордумы. Вариант концепции, который, вероятно, и представят в среду, опубликовало сообщество «Народная Рязань». В пояснительной записке, которая оказалась в распоряжении редакции, сказано, что с 2007 года маршрутную сеть города изменяли только локально, хотя за это время с учетом жилищного строительства пассажиропотоки перераспределились и при этом никак не изучались. Авторы попытались разработать абсолютно новую для Рязани схему, разделив маршруты на магистральные и вспомогательные (курсирующие внутри районов или между соседними районами, подвозящие к главным магистралям). В первом случае предпочтение планируется отдать транспорту большой и средней вместимости. К оптимальному варианту разработчики рассчитывают прийти через переходный этап (2019-2021 годы), когда муниципалитет сможет обновить и пополнить автопарк своих предприятий, а также «мягко сократить дублирование маршрутов». Переходная модель предполагает сокращение сети общественного транспорта с 73 до 60 маршрутов, а окончательная модель – до 51. В каждом случае отменяемым маршрутам предлагаются альтернативы. По заверению разработчиков транспортная доступность не пострадает, а загруженность улиц снизится.

ИСТОЧНИК KP.RU