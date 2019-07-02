2019-07-02T14:16:18+03:00
Спорт

В Спас-Клепиках определились с названием будущего ФОКа

В Клепиковском районе подвели итоги конкурса на название строящегося физкультурного комплекса
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Новый ФОК в Спас-Клепиках будет называться «Триумф».Новый ФОК в Спас-Клепиках будет называться «Триумф».Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Подведены итоги конкурса на название строящегося в Спас-Клепиках физкультурно-оздоровительного центра. В адрес оргкомитета поступило более 50 предложений. Организаторам было важно выбрать название, которое не совпадает с уже существующими в Рязанской области ФОКами и спортшколами.

В итоге, выбрали самое «яркое и подходящее» — «Триумф». Такое название предложили несколько участников, но победила Ульяна Симошина из села Екшур, которая раньше всех прислала заявку.

Глава района Николай Крейтин вручил победительнице памятный приз с символикой 400-летия со дня образования Спас- Клепиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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